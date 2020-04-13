Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

с чего всё началось

Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и информации о недавних операциях с их счетами и картами.

Общество Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходятся на Москву и Московскую область.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 998

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K

Политика Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.

Общество Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. 1,9K

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 557

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве. 25

Здоровье Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. 83

Общество Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за выявления в монастыре более 60 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. 2

Шоу-бизнес Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние. 676

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 313

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 98

Общество Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев. 42

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,4K

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 894

Общество В Мурманске снизился индекс самоизоляции В субботу в полдень Мурманск по индексу самоизоляции был в лидерах с показателем 4,2 балла.