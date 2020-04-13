Экономика

Право.руПраво.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и информации о недавних операциях с их счетами и картами.
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с чего всё началось

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки намерены проверить изменения доходов заемщиков, которые претендуют на кредитные каникулы

Эхо Москвы05:00

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

РБКвчера в 22:00

РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Ведомости01:56

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

News.ruвчера в 23:39

Банки могут получить доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

URA.Ruвчера в 23:01

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Коммерсантъвчера в 22:57

РБК: банки хотят знать об операциях по вкладам и счетам тех, кто просит кредитные каникулы

Znak.com02:29
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Общество

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходятся на Москву и Московскую область.
RT на русском 08:50
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
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Политика

Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом

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В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Газета.Ru 08:08
Игры

Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
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Общество

Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска

С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

Власти Китая запретили своим ученым публиковать исследования о происхождении коронавируса без их разрешения

Правительство Китая ввело запрет для своих ученых на публикацию исследований о происхождении коронавируса.
Агентство Телеграф 08:55
Здоровье

Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Общество

Голикова: очень быстро легкие больные превращаются в тяжелых

Осложнения при коронавирусной инфекции развиваются очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции.
Вести.Ru 06:15
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Происшествия

Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве.
Интерфакс 04:45
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Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
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Общество

Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за коронавируса

Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за выявления в монастыре более 60 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Rambler News Service 05:37
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Шоу-бизнес

Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы

Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.
ТАСС 06:06
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Общество

Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев.
Росбалт 04:42
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Происшествия

Пожар у Чернобыльской АЭС мог возникнуть по вине сталкеров

Газета.Ru 08:34
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Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
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Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
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Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
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Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
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Общество

В Мурманске снизился индекс самоизоляции

В субботу в полдень Мурманск по индексу самоизоляции был в лидерах с показателем 4,2 балла.
ТВ-21 08:25
Кино

Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
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Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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