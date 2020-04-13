Экономика
Право.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы
Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и информации о недавних операциях с их счетами и картами.
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с чего всё началось
Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.РБКвчера в 22:00
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РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходятся на Москву и Московскую область.
RT на русском 08:50
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Политика
Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Власти Китая запретили своим ученым публиковать исследования о происхождении коронавируса без их разрешения
Правительство Китая ввело запрет для своих ученых на публикацию исследований о происхождении коронавируса.
Агентство Телеграф 08:55
Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Голикова: очень быстро легкие больные превращаются в тяжелых
Осложнения при коронавирусной инфекции развиваются очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции.
Вести.Ru 06:15
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу
Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве.
Интерфакс 04:45
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
Общество
Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за коронавируса
Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за выявления в монастыре более 60 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Rambler News Service 05:37
Шоу-бизнес
Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы
Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.
ТАСС 06:06
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Общество
Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев.
Росбалт 04:42
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Общество
В Мурманске снизился индекс самоизоляции
В субботу в полдень Мурманск по индексу самоизоляции был в лидерах с показателем 4,2 балла.
ТВ-21 08:25
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01