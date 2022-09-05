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Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе

Как отмечается в письме АБР, снижение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов.
РБК
В основном банки оставили в открытом доступе отчеты до четвертого квартала 2021 года, а некоторые изъяли всю ранее опубликованную отчетность.
РБК
Авторы документа также отмечают недостаток сведений из-за ухода с российского рынка иностранных провайдеров данных: весной в России перестали работать терминалы Bloomberg, Refinitiv и сервисы Dow Jones.
РБК
6 марта кредитным организациям разрешили не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах, а также на сайте регулятора.
Евразия Daily

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Банки РФ предлагают раскрывать информацию только участникам рынка
Право.ру03:06
Банки попросили ЦБ РФ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетности
News.ru00:40
Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе
РБК23:00
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