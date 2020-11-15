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Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

URA.Ru
Mockva.ru
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Слово и Дело
News.ru
Life.ru
ФАН
RuNews24.ru
UssurMedia.ru
Deita.ru
Банки предложили регулятору создать централизованный механизм обмена информацией об операциях с признаками неправомерных.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

Банки предложили регулятору создать централизованный механизм обмена информацией об операциях с признаками неправомерных. Он может быть реализован на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.
Известия16:01
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Банки разработали механизм защиты карт россиян от мошенников

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Банки придумали, как предотвратить кражу денег с карт россиян

URA.Ru16:44
ФАН

Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

ФАН19:28
ТАСС

«Известия»: банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками

ТАСС18:00
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Банки в РФ нашли способ оперативно вычислять мошенников

News.ru17:46
Life.ru

Банки придумали способ, как быстро блокировать мошеннические переводы

Life.ru20:43
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Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

Известия16:01

Дрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часов

Экспериментальному дрону удалось продержаться в воздухе впечатляющие 3,5 часа благодаря водородному топливному элементу, разработанному командой Делфтского технологического университета (TU Delft) в Нидерландах.
Дрон на водородном топливе продержался в воздухе более трёх часов
3DNewsвчера в 06:22

Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
РИА Новости18:42

Предприниматели Чукотки получили 44 млн рублей на возмещение затрат за коммунальные услуги

Представители малого и среднего бизнеса Чукотки получили в 2020 году около 44 млн рублей на возмещение затрат за коммунальные услуги - данный вид поддержки вошел в план антикризисных мероприятий по итогам встречи властей с бизнес-сообществом округа в начале пандемии.
ТАСС21:25

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили развертывание миротворческого контингента в Карабахе

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в воскресенье в телефонном разговоре развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
ТАССвчера в 08:00

Глава аппарата вице-премьера Армении уйдет в отставку из-за поста Пашиняна

Вараг Сисерян — руководитель аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна — заявил о решении подать в отставку из-за поста премьера Никола Пашиняна с призывом к военным «разобраться со скулящими» протестующими.
Известия17:30

Косачев ответил на обвинения Польши в адрес России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявления Варшавы о том, что Москва пытается испортить имидж Польши в Европе не имеют ничего общего с реальностью.
Российская газетавчера в 05:51

Стали известны регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.
РИА Новости16:29