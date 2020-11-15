Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов
Банки предложили регулятору создать централизованный механизм обмена информацией об операциях с признаками неправомерных.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов
Банки предложили регулятору создать централизованный механизм обмена информацией об операциях с признаками неправомерных. Он может быть реализован на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.
Известия16:01
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