Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

с чего всё началось

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.

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