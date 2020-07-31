Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

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Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

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Аналитики оценили риск списания денег со «спящих» счетов россиян

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Известиявчера в 18:30
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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
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Общество

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Политика

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«Северный поток-2» разрешили достраивать

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Происшествия

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Кино

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РИА Новости 02:55
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Общество

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Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

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