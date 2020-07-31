Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Аналитики оценили риск списания денег со «спящих» счетов россиян

Московский Комсомолец10:01

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новости10:45

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

РИА Новости 09:09
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Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
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Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Политика

МИД Белоруссии направил ноту России из-за ситуации на границе

«МИД направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменён порядок пересечения границы», — приводит TUT.by слова официального представителя белорусского дипломатического ведомства Анатолия Глаза.
RT на русском 10:52
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
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Общество

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

У губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова выявили COVID-19. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Дождь 04:44
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Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
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Наука

Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса

Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19.
Российская газета 07:43
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Происшествия

Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео

Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
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Происшествия

После смерти расчлененному рэперу Картрайту срезали кончики пальцев

Газета.Ru 10:46
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
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Происшествия

В Нижнем Новгороде задержан при даче взятки начальник отдела УЭБиПК

Открытый Нижний 10:03
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
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Общество

Литературный мир Джоан Роулинг отмечает юбилей Гарри Поттера

В пятницу, 31 июля, исполняется 55 лет британской писательнице Джоан Роулинг.
47channel.ru 05:02
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Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
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Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» отсудил у властей 250 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс 09:11
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Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
Rambler News Service 09:08
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Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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