Экономика

Вести.RuВести.RuБанки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия30 июля в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки назвали количество счетов для отъема денег

Lenta.ruвчера в 11:28

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ30 июля в 18:52

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ruвчера в 05:14

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС30 июля в 20:12

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новостивчера в 10:45

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru30 июля в 18:30

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия30 июля в 18:30
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Происшествия

Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской

РБК вчера в 22:20
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Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит вчера в 01:54
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
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Экономика

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:21
Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1K
Общество

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
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Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС вчера в 05:33
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

Напомним, что в июне российские семьи получили по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16-ти лет.
Evo-rus.com 01:09
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Футбол

Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Lenta.ru вчера в 17:53
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
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Кино

Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги

Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости вчера в 08:45
Происшествия

Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей

РИА Новости вчера в 22:24
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Армия и оружие

Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско

Битва на реке Кагуле в 1770 году стала переломным событием русско-турецкой войны: после сокрушительного поражения османская армия не смогла восстановить свои силы.
Российская газета 01:37
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
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Экономика

Долю инвестиционных квот на вылов крабов и рыбы могут увеличить

Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 10:28
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Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
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Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:35
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020

Семьи, в которых растут дети младше 3 лет, могли рассчитывать на 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. Такое пособие не выдавали в июле.
Evo-rus.com 01:16
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