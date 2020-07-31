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Вести.Ru
Вести.Ru

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки назвали количество счетов для отъема денег

Lenta.ru11:28
РИА Новости

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новости10:45
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52
Газета.Ru

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ru05:14
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30

«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru10:12

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК04:06
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Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
Профиль10:10
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