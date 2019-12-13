Общество

Газета.RuГазета.RuБанки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все.
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с чего всё началось

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Российские банки обсудили новый механизм противодействия мошенникам

Известия04:40

РБК: российские банки предлагают увеличить период блокировки сомнительных переводов

ТАСС04:22

Российские банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

Коммерсантъ01:47

Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

РИА Новости01:24

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Lenta.ru00:31

Банки придумали новый способ борьбы с мошенниками

News.ru00:26

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

РБКвчера в 23:00
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Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Германия призвала не вводить санкции против «Северного потока-2»

Германия призвала сенат США не утверждать бюджет, в который заложены санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2».
Компания 01:18
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
РБК 07:13
Общество

Врач немецкой клиники рассказал об обстоятельствах смерти Лужкова

Телепрограмма вчера в 05:49
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Происшествия

В деле Абызова появилась новая фигурантка

Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
RT на русском 06:13
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

В казначействе Дагестана силовики изымают документы

Изымают только те документы, которые представляют ценность для непосредственно расследования дела.
Замана 05:29
Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM вчера в 00:05
Армия и оружие

Forbes оценил новую российскую подлодку

Издание Forbes назвало новую российскую подлодку Б-274 «Петропавловск-Камчатский» не похожей ни на одну американскую субмарину.
Вечерняя Москва 05:46
Технологии

В экипировку солдат вскоре может войти экзоскелет

Российская газета вчера в 06:49
Политика

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Известия 06:45
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Культура

Андрей Губин возвращается на сцену

StarHit.ru 03:00
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:22
Космос

Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона

Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
N+1 06 декабря в 19:02
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