Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все.

Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

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