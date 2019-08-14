Общество

РБКРБКБанки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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с чего всё началось

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК: российские банки предлагают увеличить период блокировки сомнительных переводов

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Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

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Банки придумали новый способ борьбы с мошенниками

News.ru00:26

Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

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Lenta.ru00:31

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Коммерсантъ01:47

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

РБКвчера в 23:00
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Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу

Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
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Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Футбол

Экс-гендир «Динамо»: «Глядя на шараханья Тедеско, кажется, что перед каждым туром он видит своих игроков первый раз»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч ТВ 03:20
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Политика

Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»

Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Нефтегазовая вертикаль 04:30
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Спорт

Рёсте извинился за высказывания о допуске российских спортсменов

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте извинился перед главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за свои высказывания о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Происшествия

В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
РИА Новости вчера в 21:53
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
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Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО

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Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

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В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Экономика

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
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