Общество
РБКБанки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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с чего всё началось
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.РБКвчера в 23:00
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Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу
Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Футбол
Экс-гендир «Динамо»: «Глядя на шараханья Тедеско, кажется, что перед каждым туром он видит своих игроков первый раз»
Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы
Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»
Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Спорт
Рёсте извинился за высказывания о допуске российских спортсменов
Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте извинился перед главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за свои высказывания о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Происшествия
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Происшествия
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).