Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.
РБКвчера в 17:30

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Банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков

News.ru03:19

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

РБКвчера в 17:30

ВСС не поддержал идею о госрегулировании тарифов на ипотечные страховки

РИА Новости03:32

Страховщики назвали неэффективным госрегулирование тарифов при ипотечном страховании

ТАСС02:37

Банки предлагают ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

БИЗНЕС Online01:12

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Известия02:53

Центробанк предложил банкирам оплачивать страховки. Банкиры против

ИА Красная Весна03:01
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Общество

Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.
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Общество

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Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

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Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру 02:00
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной

Вика ответила на это следующее: "Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить", - поставив смайлик, который пожимает плечами.
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В России остановлена плановая вакцинация из-за коронавируса

В связи с эпидемией Минздрав РФ остановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря.
BFM.ru 04:14
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Общество

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Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Авто

Какие автомобили покупают россияне во время кризиса

Специалисты провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и назвали наиболее востребованные модели во время самоизоляции.
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Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
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МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

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Здоровье

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Общество

В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев коронавируса

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Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

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Мертенс продлит контракт с «Наполи»

Бельгийский вингер «Наполи» Дрис Мертенс останется в клубе. Как сообщает Football Italia, Мертенс согласился продлить контракт с «Наполи».
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

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В Свердловской области нашли коронавирус еще у 138 человек

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Общество

Во Владимирской области еще 83 человека заразились коронавирусом

По данным на утро 19 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
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Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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