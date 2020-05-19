Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.

с чего всё началось

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится. 161

Общество Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование. 7

Энергетика Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. 930

Общество В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости. 563

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.

Общество Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 21

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. 364

Авто Какие автомобили покупают россияне во время кризиса Специалисты провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и назвали наиболее востребованные модели во время самоизоляции. 31

Спорт Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).

Здоровье Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 194

Общество В России за сутки выявлено более 9 тыс. новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 9263 инфецированных новым коронавирусом в 83 регионах, передает оперштаб.

Хоккей Журналист Еронко стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова назначен хоккейный журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Здоровье 109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки. 670

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Футбол Мертенс продлит контракт с «Наполи» Бельгийский вингер «Наполи» Дрис Мертенс останется в клубе. Как сообщает Football Italia, Мертенс согласился продлить контракт с «Наполи».

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 2,1K

Общество В России за сутки выявлены 9263 заболевших COVID‑19 За сутки в России выявлены 9263 заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 3