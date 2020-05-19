Экономика

ИзвестияИзвестияБанки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.
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с чего всё началось

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.
РБКвчера в 17:30

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Банки РФ предложили ввести аналог ОСАГО для ипотечных заёмщиков

News.ru03:19

Центробанк предложил банкирам оплачивать страховки. Банкиры против

ИА Красная Весна03:01

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Известия02:53

Страховщики назвали неэффективным госрегулирование тарифов при ипотечном страховании

ТАСС02:37

Банки предлагают ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

БИЗНЕС Online01:12

ВСС не поддержал идею о госрегулировании тарифов на ипотечные страховки

РИА Новости03:32

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

РБКвчера в 17:30
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

RT на русском вчера в 14:24
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
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Здоровье

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Здоровье

Губернатор рассказал о жалобах на нехватку средств защиты в больницах

Радаев пообещал, что все эти вопросы будут находиться на контроле.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:34
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции

«В рамках поручения президента России Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в ведомстве ТАСС.
RT на русском 03:21
Общество

Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве

За сутки в Москве выздоровели от коронавируса 2583 пациента.
Известия 03:11
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Авто

Toyota представила кроссовер Venza 2021 года

Токио, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Японская компания Toyota представила кроссовер Venza 2021 модельного года.
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Общество

Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:46
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
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Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Происшествия

В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для продажи

Студент колледжа в Челябинске и еще трое местных жителей обвиняются в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты автоматы Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 03:08
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Общество

Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс

Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Общество

Хабиб Нурмагомедов сообщил, что состояние его отца очень тяжелое

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Общество

Во Владимирской области еще 83 человека заразились коронавирусом

По данным на утро 19 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:40
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Общество

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru вчера в 16:20
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Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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