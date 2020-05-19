Экономика
ИзвестияБанки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.
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с чего всё началось
Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.РБКвчера в 17:30
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Общество
Москва ответила NYT на «1700 смертей»
Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
Общество
В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска
Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
Путешествия
На Урале туристы нашли гигантскую пирамиду больше, чем пирамида Хеопса
Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду размерами в несколько раз больше пирамиды Хеопса.
РЕН ТВ вчера в 19:51
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
65 пляжей санаториев Сочи будут открыты с 1 июня
Москва 24 вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Происшествия
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка
Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
ТАСС 05:44
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.
Российская газета 05:11
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Экономика
Жители России в апреле на треть сократили свои расходы
Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.
REGNUM 02:47
Футбол
15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
18 мая 2005 года ЦСКА стал первой российской командой, которая сумела выиграть еврокубок.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
В России хотят увеличить срок выплаты накопительной пенсии до 22 лет
В законе закрепляется, что срок расчета выплаты накопительной части пенсии возрастает с 258 до 264 месяцев, то есть до 22 лет.
Урал-пресс-информ вчера в 02:14
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Evo-rus.com вчера в 15:06
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Общество
Названо условие для возобновления работы спортзалов и кинотеатров
Чтобы спортзалы и кинотеатры смогли возобновить работу, им необходимо пройти все три этапа смягчения ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс
Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс во время очередного подкаста.
Super.ru 04:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Происшествия
В ДТП на Суворовском в Петербурге на глазах у детей погибла мать
В аварии на Суворовском проспекте погибла женщина, шедшая по тротуару с двумя своими детьми.
Регион online вчера в 05:21
Происшествия
Ростовские силовики задержали прокурора Пролетарского района
REGNUM вчера в 11:14
Общество
Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски
"Газпром" осознанно идет на риск, чтобы достроить "Северный поток – 2", вводя "Академика Черского" и компанию "Газпром флот" под санкции.
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились около 100 медиков
В Саратовской области около 100 медицинских работников, включая частные клиники, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:54
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43