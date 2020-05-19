с чего всё началось

Ассоциация банков России (АБР) не поддержала предложенную Центробанком концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки. Участники объединения предложили сделать госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО.

Банки предложили ввести в России аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков

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