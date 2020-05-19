с чего всё началось

Ассоциация банков России (АБР) не поддержала предложенную Центробанком концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки. Участники объединения предложили сделать госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО.

Банки предложили ввести в России аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков

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Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 7

Хоккей Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.

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Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 91

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Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 26

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 241