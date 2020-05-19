Экономика
КоммерсантъБанки предложили ввести в России аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков
Ассоциация банков России (АБР) не поддержала предложенную Центробанком концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки. Участники объединения предложили сделать госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО.
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с чего всё началось
Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленного руководству ЦБ, сообщало, что банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке, так как участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.ТАСС02:37
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