Коронавирус

Радио Business FM ЧелябинскРадио Business FM ЧелябинскБанки предоставят кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Альфа-банк, МКБ, ВТБ, Промсвязьбанк предоставят отсрочку платежей по кредитам и реструктуризацию задолженности россиянам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службы организаций.
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Банки зовут на кредитные каникулы

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Российская газетавчера в 03:12

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

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