Коронавирус
Радио Business FM ЧелябинскБанки предоставят кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Альфа-банк, МКБ, ВТБ, Промсвязьбанк предоставят отсрочку платежей по кредитам и реструктуризацию задолженности россиянам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службы организаций.
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Общество
Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Футбол
Семак требует от «Зенита» зарплату в три миллиона евро в год
По информации источника, в ходе переговоров Семак запросил у «Зенита» двухлетний контракт с заработной платой в размере трёх миллионов евро в год.
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса
По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, у граждан уже через месяц карантина по коронавирусу закончатся деньги на еду и лекарства, если власти не введут на этот период выплаты для населения.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Армия и оружие
В Италию прибыл последний самолет с российской помощью
Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
Энергетика
Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»
"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников
В Москве из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса, сообщил в понедельник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 71 человека.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.