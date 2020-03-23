Коронавирус

РБКРБКВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. В числе таких мер названо, в частности, предоставление отсрочки по кредитам.
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Газпромбанк готов оказать поддержку заемщикам

Банки.ру06:06

Крупнейшие банки РФ готовы предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ТАССвчера в 09:34

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБКвчера в 03:04

Банки зовут на кредитные каникулы

Коммерсантъвчера в 10:53

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газетавчера в 03:12

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известиявчера в 03:25

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Интерфаксвчера в 08:55
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Общество

Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом

Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:06
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Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд

РИА Новости 06:28
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Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума

Один из студентов, задержанных сотрудниками ФСБ, был отчислен из Сахалинского горного техникума в сентябре прошлого года.
Российская газета 00:38
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 07:26
Спорт

МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.
Газета.Ru 08:25
Общество

В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Лабораторные тесты подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Республики Крым.
Российская газета 08:24
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 "Большой двадцатки" состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Футбол

Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть с «Локомотивом» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что его команде по силам вновь попасть в Лигу чемпионов.в — Я хочу быть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» в следующем сезоне, — рассказала Мариу в интервью клубному телевидению — Думаю, что мы можем достичь этой цели.
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Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
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Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Космос

Названа дата запуска первого пилотируемого корабля к МКС

KM.ru вчера в 07:39
Общество

В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
РИА Новости вчера в 21:04
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Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российская газета 08:44
Общество

СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой

Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
АиФ Удмуртия 08:25
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Происшествия

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
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Кино

В России снимут новый сериал о киберспорте

Cyber.sports.ru 07:30
Экономика

QIWI объявил о сворачивании работы «Рокетбанка»

Платежная система QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка», на него не удалось найти покупателей, говорится в раскрытии компании.
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Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Гаджеты

В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств

В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
OAnews 04:42
Шоу-бизнес

Петросян не стал комментировать слухи о рождении у него ребенка

REGNUM 01:17
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

Строительство инфекционной больницы в новой Москве будет завершено в ближайшее время, работы выполнены на 40%, заявил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие

ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море

Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
ТАСС вчера в 14:01
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
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