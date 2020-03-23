Коронавирус
РБКВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. В числе таких мер названо, в частности, предоставление отсрочки по кредитам.
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Общество
Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом
Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.
Происшествия
Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума
Один из студентов, задержанных сотрудниками ФСБ, был отчислен из Сахалинского горного техникума в сентябре прошлого года.
Здоровье
В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — приводит ТАСС сообщение.
Спорт
МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.
Общество
В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом
Лабораторные тесты подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Республики Крым.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 "Большой двадцатки" состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА "Новости".
Футбол
Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть с «Локомотивом» в Лигу чемпионов
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что его команде по силам вновь попасть в Лигу чемпионов.в — Я хочу быть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» в следующем сезоне, — рассказала Мариу в интервью клубному телевидению — Думаю, что мы можем достичь этой цели.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Космос
Названа дата запуска первого пилотируемого корабля к МКС
Общество
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Общество
СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой
Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Происшествия
Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой
В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Кино
В России снимут новый сериал о киберспорте
Экономика
QIWI объявил о сворачивании работы «Рокетбанка»
Платежная система QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка», на него не удалось найти покупателей, говорится в раскрытии компании.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Гаджеты
В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств
В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
Общество
Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат
Строительство инфекционной больницы в новой Москве будет завершено в ближайшее время, работы выполнены на 40%, заявил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия и оружие
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.