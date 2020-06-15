Экономика
Татар-информБанки предупредили, что выпуск карт может стать платным
В результате прием карт подорожает минимум на 3–5% в год, добавили в ассоциации. Впрочем, в Банке России заверили, что ограничение эквайринговых комиссий является временной мерой, направленной на поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего, во время пандемии.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°вчера в 10:13
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Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 20:11
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР
Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
News.ru вчера в 03:50
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
Армия и оружие
Российский БТР подорвался в Сирии
RuNews24.ru 07:50
Армия и оружие
Северная Корея собирается ввести войска в демилитаризованные районы
Накануне руководство КНДР предупредило Южную Корею о подготовке ответа после распространения южнокорейскими организациями агитационных листовок.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Наука
Клетки мозга могут питать и распространять ВИЧ в организме
Учёные из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты, тип клеток мозга, могут содержать ВИЧ, а затем распространять вирус на иммунные клетки, которые попадают из мозга в другие органы.
UfacityNews.ru вчера в 03:21
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
Общество
Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере
Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru 17:00
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info 08:26
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет после 1 июля
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет после 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Gazeta.SPb 06:17
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36