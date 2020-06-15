Экономика

Татар-информТатар-информБанки предупредили, что выпуск карт может стать платным

В результате прием карт подорожает минимум на 3–5% в год, добавили в ассоциации. Впрочем, в Банке России заверили, что ограничение эквайринговых комиссий является временной мерой, направленной на поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего, во время пандемии.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАССвчера в 05:25

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°вчера в 10:13

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБКвчера в 08:15

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 11:38

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество

Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 20:11
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Происшествия

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
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Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
News.ru вчера в 03:50
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Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
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Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
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Армия и оружие

Российский БТР подорвался в Сирии

RuNews24.ru 07:50
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Армия и оружие

Северная Корея собирается ввести войска в демилитаризованные районы

Накануне руководство КНДР предупредило Южную Корею о подготовке ответа после распространения южнокорейскими организациями агитационных листовок.
Эхо Москвы вчера в 20:05
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Музыка

Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno

Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
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Наука

Клетки мозга могут питать и распространять ВИЧ в организме

Учёные из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты, тип клеток мозга, могут содержать ВИЧ, а затем распространять вирус на иммунные клетки, которые попадают из мозга в другие органы.
UfacityNews.ru вчера в 03:21
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Авто

В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

Тарантас Ньюс 06:28
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Общество

«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере

Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
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Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru 17:00
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
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Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
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Политика

Прямая линия с Путиным пройдет после 1 июля

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет после 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

В МВД Ингушетии назвали причину перестрелки в Назрани

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