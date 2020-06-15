Экономика

Татар-информТатар-информБанки предупредили, что выпуск карт может стать платным

В результате прием карт подорожает минимум на 3–5% в год, добавили в ассоциации. Впрочем, в Банке России заверили, что ограничение эквайринговых комиссий является временной мерой, направленной на поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего, во время пандемии.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

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Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

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Известиявчера в 04:53

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

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Телеканал 360°вчера в 10:13

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Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41
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Газета.Ru 16:40
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Установлено, что потерпевшая проживает с сожителем.
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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Здоровье

Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области

В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%.
Псковская правда 13:57
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Экономика

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
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Футбол

«Челси» не интересовался Роналду

Владелец «Челси» Роман Абрамович не выражал интереса по вопросу приобретения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает РБК.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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Представлен прототип файловой системы на ДНК

В ходе проведенного учеными из Соединенных Штатов исследования удалось разработать метод DORIS – прототип файловой системы ДНК.
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

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Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
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КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

Согласно сообщению агентства ЦТАК, власти Северной Кореи изучают возможность ввода войск в демилитаризированную зону.
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Экономика

Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года

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Агент Вагнера оставил шансы на возвращение форварда в ЦСКА

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