Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

В результате прием карт подорожает минимум на 3–5% в год, добавили в ассоциации. Впрочем, в Банке России заверили, что ограничение эквайринговых комиссий является временной мерой, направленной на поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего, во время пандемии.

Банки предупредили, что выпуск карт может стать платным

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