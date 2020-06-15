Экономика
Татар-информБанки предупредили, что выпуск карт может стать платным
В результате прием карт подорожает минимум на 3–5% в год, добавили в ассоциации. Впрочем, в Банке России заверили, что ограничение эквайринговых комиссий является временной мерой, направленной на поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего, во время пандемии.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°вчера в 10:13
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С сентября стоимость услуг ЖКХ в столицах Кузбасса вырастет на 15%
Накануне стало известно, что власти Кемеровской области перенесли повышение стоимости услуг ЖКХ для граждан с 1 июля на 1 сентября.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Общество
В Приморье выявили свыше 100 новых случаев коронавируса
Свыше 100 случаев заболевания коронавирусом за сутки подтвердили в Приморье, один человек умер, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:21
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Сахалинец избил и ограбил женщину по просьбе ее сожителя
Установлено, что потерпевшая проживает с сожителем.
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
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Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости 18:43
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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Здоровье
Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области
В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%.
Псковская правда 13:57
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
Политика
Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".
РИА Новости 20:00
Наука
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Футбол
«Челси» не интересовался Роналду
Владелец «Челси» Роман Абрамович не выражал интереса по вопросу приобретения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает РБК.
Спорт-Экспресс 15:40
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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Наука
Представлен прототип файловой системы на ДНК
В ходе проведенного учеными из Соединенных Штатов исследования удалось разработать метод DORIS – прототип файловой системы ДНК.
Evo-rus.com 07:10
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза 08:52
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КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону
Согласно сообщению агентства ЦТАК, власти Северной Кореи изучают возможность ввода войск в демилитаризированную зону.
Вести.Ru вчера в 18:37
Экономика
Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года
В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.
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Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
Самолет, на который ранее зарегистрировался российский программист Станислав Лисов, отбывший в Соединённых Штатах срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка.
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В Госдуме отреагировали на заявление о демонтаже транзитных труб в России
Украина могла принять за «демонтаж» транзитных газопроводов в России ремонтные работы или замену дублирующих участков газопроводов, заявил RNS первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
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Особое мнение: Николай Усков
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
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RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
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