Общество

Газета.RuГазета.RuБанки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.
РБКвчера в 17:00

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Банки предупредили о новом способе мошенничества с пропусками в Москве

Вечерняя Москва00:44

Раскрыт новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Москва 24вчера в 22:12

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

РБКвчера в 17:00

Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве

Ведомостивчера в 19:32

РБК: в банках предупредили о способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов

ТАССвчера в 19:19

Банки обнаружили связанную с QR-пропусками схему мошенничества

News.ruвчера в 18:02

Выявлен новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Lenta.ruвчера в 19:58
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Политика

Правительство Камчатского края ушло в отставку

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
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Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,4K
Происшествия

5 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 17 апреля, за минувшие сутки зарегистрировано ещё 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 23:18
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,9K
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,7K
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор вчера в 05:40
11
Общество

В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
1,5K
Футбол

Болельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянским болельщикам запретят посещать футбольные стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:23
Общество

Акушерку уволили после «шутки» с масками в Краснодаре

Из краснодарского роддома уволили акушерку, которая предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
7 новостей 02:29
18
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:42
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

Известия 02:17
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1K
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
3
Общество

Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса

Глава Пятигорска Андрей Скрипник уволился в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, сообщил губернатор Ставропольского края.
Кавказский узел вчера в 16:33
233
Общество

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
17
Общество

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
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Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
48
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС вчера в 14:55
7
Общество

Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций

Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
Общество

Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Блокнот Краснодар вчера в 06:22
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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