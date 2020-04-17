ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.

с чего всё началось

Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

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