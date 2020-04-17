Общество
Газета.RuБанки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно
Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Происшествия
5 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае, по данным на 17 апреля, за минувшие сутки зарегистрировано ещё 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 23:18
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор вчера в 05:40
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Футбол
Болельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Итальянским болельщикам запретят посещать футбольные стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:23
Общество
Акушерку уволили после «шутки» с масками в Краснодаре
Из краснодарского роддома уволили акушерку, которая предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
7 новостей 02:29
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:42
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Общество
Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса
Глава Пятигорска Андрей Скрипник уволился в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, сообщил губернатор Ставропольского края.
Кавказский узел вчера в 16:33
Общество
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
Общество
В Челябинской области продлён режим повышенной готовности
Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
Экономика
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС вчера в 14:55
Общество
Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций
Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
Общество
Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России
Блокнот Краснодар вчера в 06:22
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04