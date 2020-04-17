Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваБанки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

В банках призывают не сообщать посторонним людям свои персональные данные, а также информацию о своих счетах. С понедельника жители Москвы и Подмосковья начали оформлять специальные разрешения на передвижение в регионе. Официально пропускной режим был введён с 15 апреля.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Банки предупредили о новом способе мошенничества с пропусками в Москве

Вечерняя Москва00:44

Раскрыт новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Москва 24вчера в 22:12

Банки обнаружили связанную с QR-пропусками схему мошенничества

News.ruвчера в 18:02

Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве

Ведомостивчера в 19:32

РБК: в банках предупредили о способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов

ТАССвчера в 19:19

Выявлен новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Lenta.ruвчера в 19:58

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

РБКвчера в 17:00
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Авто

Легендарной «копейке» исполнилось 50 лет

VN.RU вчера в 23:33
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
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Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
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Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
20
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
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Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.
Взгляд.ру 02:17
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5%

Президент Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, по которой население сможет взять кредит на жилье под 6,5% годовых.
Forbes вчера в 10:42
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Здоровье

В Кузбассе коронавирус выявили у скончавшегося пациента

ЧС-ИНФО 00:39
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Игры

Crytek работает над Crysis Remastered

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Здоровье

Коронавирус. В Ершове вводят карантин с ограничением въезда и выезда

В Ершове Саратовской области введут режим карантина с ограничением въезда и выезда.
Четвертая Власть 03:07
Общество

В Тульской области еще 25 жителей заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 04:24
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Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Технологии

Обновления Windows 10 станут модульными

Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
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Футбол

Футбольный агент исключил переход Головина в «ПСЖ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможные перспективы российского хавбека «Монако» Александра Головина.
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
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В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок

На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы

Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
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Общество

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

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Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

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В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным в Татарстане выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
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