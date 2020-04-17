Общество
Говорит МоскваБанки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
В банках призывают не сообщать посторонним людям свои персональные данные, а также информацию о своих счетах. С понедельника жители Москвы и Подмосковья начали оформлять специальные разрешения на передвижение в регионе. Официально пропускной режим был введён с 15 апреля.
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с чего всё началось
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.РБКвчера в 17:00
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Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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