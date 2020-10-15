Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Live24
Live24

Банки предупредили о распространенных способах мошенничества

При выдаче средств через кассу злоумышленники предлагают клиенту перевести сумму через различные сторонние кредитно-финансовые организации. Таким образом, они выводят жертву из периметра банковского контроля, пояснил Иванов. Еще одним популярным способом обмана россиян является социальная инженерия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиянам перечислили самые распространенные способы мошенничества

Газета.Ru03:58
News.ru

Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

News.ru23:55
Профиль

Россиян предупредили о новых схемах «банковских мошенников»

Профиль01:17
Российская газета

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Российская газета01:10
ФедералПресс

Эксперты рассказали, как мошенники заставляют переводить им деньги

ФедералПресс02:10
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Lenta.ru22:28

Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции

Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тыс. руб. В ЦОДД Москвы "Коммерсанту" объяснили добавление функции распознавания нарушителей самоизоляции тем, что "стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения".
РБК01:00

«Соллерс Форд» объявил о перезапуске завода двигателей в Елабуге

Совместное предприятие "Соллерс Форд" объявило о перезапуске завода двигателей в особой экономической зоне "Алабуга", который закрылся после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей летом прошлого года.
Реальное время03:38

В Крыму завершили расследование убийства пятилетней падчерицы отчимом

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего гражданина Украины, который в ноябре 2019 года после совершения полового преступления в отношении пятилетней падчерицы убил ее и сообщил об исчезновении ребенка в полицию.
Российская газетавчера в 11:34

В России сократилось количество точек по продаже пива

Количество точек по продаже разливного пива в крупнейших городах России с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года уменьшилось на 15% до 10 436, сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты геосервиса 2ГИС на основе сопоставимых данных в 15 городах-миллионниках.
Коммерсантъ21:26

Лукашенко отметил важность ОДКБ на фоне событий в Белоруссии

События, которые происходили в августе в Белоруссии и реакция на них, прежде всего России, свидетельствуют о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очень важна и ее надо развивать.
Известия05:07