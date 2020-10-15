В России сократилось количество точек по продаже пива

Количество точек по продаже разливного пива в крупнейших городах России с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года уменьшилось на 15% до 10 436, сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты геосервиса 2ГИС на основе сопоставимых данных в 15 городах-миллионниках.