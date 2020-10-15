Банки предупредили о распространенных способах мошенничества
При выдаче средств через кассу злоумышленники предлагают клиенту перевести сумму через различные сторонние кредитно-финансовые организации. Таким образом, они выводят жертву из периметра банковского контроля, пояснил Иванов. Еще одним популярным способом обмана россиян является социальная инженерия.В источнике
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Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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