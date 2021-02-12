Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК.

С чего всё началось Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников В АБР считают, что такой подход вынудит банки "закладывать" новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков. Какие аргументы приводят банкиры Проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора, предупреждают в АБР. РБК 22:06