Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.

с чего всё началось

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга потенциально могут способствовать распространению коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на четыре крупных банка. В таких устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию. Купюры в ресайклинговых банкоматах не дезинфицируются.

Банки предупредили о возможной передаче коронавируса через деньги

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