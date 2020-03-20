Коронавирус
БИЗНЕС OnlineБанки предупредили о возможной передаче коронавируса через деньги
Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга потенциально могут способствовать распространению коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на четыре крупных банка. В таких устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию. Купюры в ресайклинговых банкоматах не дезинфицируются.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки рассказали об угрозе заражения коронавирусом от денежных купюр
Общественное телевидение Россиивчера в 19:50
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Финансы
Индекс РТС превысил 900 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 8,55% и поднялся до 903,41 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Энергетика
Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В России введут новый режим занятости
В России в ближайшее время могут внедрить новый режим занятости.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Энергетика
WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
Здоровье
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Наука
Определена устойчивость китайского коронавируса
Китайский коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, сохраняется в течение нескольких часов или дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях) и на поверхности.
Политика
МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»
Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Культура
«Наступает возраст, когда выбирают вас»: Ирина Антонова рассказала об интересном случае с Раневской в музее
Транспорт
На российских дорогах появится новый знак
Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.