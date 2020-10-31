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РБК
РБК

Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов

ГЛАС.RU
RZN.info
Суть событий
ФАН
URA.Ru
DP.RU
Piter.tv
РБК
Царьград
RuNews24.ru
В процесс общения с жертвой включен банк, который одобряет кредит, объясняет он, и есть риск для мошенников, что из банка могут позвонить, чтобы что-то уточнить.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов

Несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет, рассказали РБК представители кредитных организаций.
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