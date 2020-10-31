Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов
Как выглядит схема хищений Атаки проводятся с помощью сложных схем социальной инженерии (обмана клиента), не требующих знания конфиденциальной информации, говорит представитель Альфа-банка: "Почти всегда данные, необходимые для мошенничества, — номер телефона, ФИО и банк, в котором у клиента есть счет, — преступники получают из баз, собираемых из сторонних источников".В источнике
С чего всё началось
Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов
Несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет, рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК02:00
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