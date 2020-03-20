Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку.

с чего всё началось

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, «Известиям» рассказали представители крупнейших банков России.

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