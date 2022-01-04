Банк России планирует ограничивать выдачу длинных кредитов сроком более пяти лет и работу банков с заемщиками, показатель долговой нагрузки которых больше 80%, то есть которые отдают на погашение кредита более 80% своего дохода.
По кредитам сроком выше пяти лет (хотя незадолго до нового года депутаты предложили и вовсе запретить столь длинные кредиты) лимит составит 25%, то есть на длинные ссуды в идеале не должно приходиться более четверти беззалоговых выдач банков.
Канадские болельщики, читатели Calgary Herald, отреагировали на скандальный инцидент с участием игроков и тренеров молодёжной сборной России по хоккею в самолёте, следовавшем из Канады после отмены МЧМ-2022.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.
Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором предприятия Борисом Обносовым.