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Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБ

Банк России планирует ограничивать выдачу длинных кредитов сроком более пяти лет и работу банков с заемщиками, показатель долговой нагрузки которых больше 80%, то есть которые отдают на погашение кредита более 80% своего дохода.
Ведомости
В преддверии новых лимитов российские банки не исключают корректировки подходов к заемщикам из-за возможных прямых количественных ограничений в кредитовании.
РБК
По кредитам сроком выше пяти лет (хотя незадолго до нового года депутаты предложили и вовсе запретить столь длинные кредиты) лимит составит 25%, то есть на длинные ссуды в идеале не должно приходиться более четверти беззалоговых выдач банков.
РБК
Регулятор хочет ограничить потребкредиты с ПДН свыше 80% долей в 25% от необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций - 35%.
Финмаркет

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Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов из-за новых ограничений ЦБ
Forbes03:51
Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБ
РБК00:02
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Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБ
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