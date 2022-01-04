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ЦБ РФ с 1 января 2022 года получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов

Итак, с 1 января 2022 года ЦБ РФ получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов.
ПРАЙМ
Предложенные начальные параметры МПЛ вполне посильны для банков, но органически снизить долю рискованных заемщиков будет трудно, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
РБК
В преддверии новых лимитов российские банки не исключают корректировки подходов к заемщикам из-за возможных прямых количественных ограничений в кредитовании.
РБК
Макропруденциальный лимит — предельная доля ссуд с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал.
РБК

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