ПРАЙМЦБ РФ с 1 января 2022 года получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитовИтак, с 1 января 2022 года ЦБ РФ получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов.ПРАЙМПредложенные начальные параметры МПЛ вполне посильны для банков, но органически снизить долю рискованных заемщиков будет трудно, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.РБКВ преддверии новых лимитов российские банки не исключают корректировки подходов к заемщикам из-за возможных прямых количественных ограничений в кредитовании.РБКМакропруденциальный лимит — предельная доля ссуд с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.Ru66.ruСобеседникPro Город РязаньГТРК ПоморьеTatCenterНародные новостиiReactorИА Красная ВеснаФАНЭкономика сегодняZAB.RUREGNUMKonkurent.ruРегионы РоссииПодробнее о событииЦентробанк сможет вводить прямые запреты на выдачу необеспеченных кредитовЭкономика сегоднявчера в 09:30Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБРБКвчера в 00:02Самое цитируемоеЦБ РФ с 1 января 2022 года получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитовПРАЙМвчера в 08:02Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБВедомостивчера в 01:16Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов из-за новых ограничений ЦБForbesвчера в 03:51В России ввели новые меры для снижения закредитованности гражданTatCenter3 января в 06:01ЦБ РФ получил право вводить лимиты на выдачу потребительских кредитовФинмаркет3 января в 02:44Показать ещёОценить40Поделиться