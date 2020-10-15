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РИА Новости
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в "ОТП Банке".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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ФАН

Названы самые распространенные способы мошенничества с банковскими счетами

ФАН23:54
Политическая Экспертиза

Эксперты рассказали о психологическом воздействии мошенников на россиян

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News.ru

Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

News.ru23:55
Экономика сегодня

Россиян предупредили о самых популярных уловках мошенников

Экономика сегодня00:19
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Lenta.ru22:28
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09

Алиев заявил, что Азербайджан не использует наёмников в Нагорном Карабахе

Баку, 15 октября 2020, 07:34 — REGNUM Азербайджан не использует наёмников для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил 15 октября президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.
REGNUM00:34

Песков прокомментировал слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свои комментарии касательно отношения стран Евросоюза к России в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
CT newsвчера в 09:21

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБКвчера в 09:42

Матч «Рубина» в Краснодаре обслужит судья, удаливший 4-х игроков в этом сезоне

41-летний арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков будет работать главным судьей на игре 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином», которая пройдет 17 октября в Краснодаре.
Татар-информвчера в 14:02

The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»

Основной владелец TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков, который ранее объявил о сделке с «Яндексом», ведёт переговоры с другими возможными покупателями, сообщил The Bell со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 13:37

NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального

Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло, сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.
РИА Новостивчера в 10:08

Реанимированный британец сказал, что видел после остановки сердца

Как сообщает ToDay News Ufa, житель Великобритании, которого специалисты реанимировали сразу после остановки сердца, поделился информацией о том, что он способен вспомнить детали произошедшего с ним во время клинической смерти.
ToDay News Ufaвчера в 13:08

ЦБ допустил создание цифрового рубля

«Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении.
ФАН13 октября в 09:03

В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер

В новом ежегодном рейтинге РБК 500, ранжирующем российские компании по выручке, впервые за время публикации рейтинга с 2015 года сменился лидер: «Газпром» опустился на второе место, а лидерство захватила «Роснефть», в предыдущем рейтинге занимавшая третью строчку.
РБК00:00