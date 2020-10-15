Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в "ОТП Банке".В источнике
С чего всё началось
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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