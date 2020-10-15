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РИА Новости
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергей Афанасьев отметил также, что еще одним распространенным видом мошенничества с банковскими картами, кроме социальной инженерии, является фишинг — кража денег через мошеннические сайты-двойники.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

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Россиян предупредили о новых схемах «банковских мошенников»

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Российская газета

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Российская газета01:10
ФедералПресс

Эксперты рассказали, как мошенники заставляют переводить им деньги

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ФАН

Названы самые распространенные способы мошенничества с банковскими счетами

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РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

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