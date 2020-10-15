СК на Алтае возбудил дело из-за ненадлежащего обеспечения квартирами более 5 тыс. сирот

Следователи в Алтайском крае возбудили дело из-за ненадлежащего обеспечения квартирами около 5 тыс. сирот - в регионе из федерального и краевого бюджетов должны были направить на жилье в общей сумме более 1,2 млрд рублей, но средства израсходовали лишь на 4%, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.