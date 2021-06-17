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Банки предупредили россиян о росте процентных ставок по кредитам

Россиян предупредили о росте процентных ставок по кредитам. Повышение будет в диапазоне 0,3 -1 .п.п, такой прогноз дали в крупнейших банках страны. Увеличение будет спровоцировано повышением базовой ставки до 5,5% и коснется не только потребительских кредитов и кредитных карт, но и ипотечных займов.В источнике

С чего всё началось

Ставки перед фактом: кредиты подорожают на 1 п.п

Стоимость кредитных продуктов увеличится вслед за изменением ключевой ставки, рассказали «Известиями» в банках из топ-50. Рост ставок по займам в диапазоне 0,3–1 п.п. неизбежен в ближайшее время, констатировали их представители. Тем временем в ряде банков продолжают улучшать условия по вкладам.
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Подробнее о событии

Банки предупредили россиян о повышении ставок по кредитам

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Банки предупредили россиян о росте процентных ставок по кредитам

Комсомольская правда01:10

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