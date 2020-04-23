Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБанки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции

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Крупные банки в России в период действия режима самоизоляции предупреждают - в стране активизировались мошенники. Злоумышленники пытаются различными способами похитить средства клиентов.
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Банки РФ заявили о росте активности мошенников во время самоизоляции

RuNews24.ruвчера в 22:52

Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции

Комсомольская правдавчера в 21:53
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