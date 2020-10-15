Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Деловое.ТВ Gazeta.SPb МИР 24 Москва 24 Телеканал RTVI Пятый канал ТВ Центр Piter.tv ГТРК Тамбов Известия Деловое.ТВ Известия Дума ТВ Известия ТК Звезда Мой Брянск Москва 24 Невские Новости ТВ Центр Дума ТВ Известия МИР 24 РЕН ТВ Известия ТК Звезда Дума ТВ Дума ТВ Мой Брянск Москва 24

Злоумышленники заставляют владельцев карт снимать средства со своих счетов, а уже позже через банкомат производится перевод денег мошенникам. Данный способ является самым распространенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

Поделиться