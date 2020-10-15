Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Банки предупреждают россиян о распространенных способах мошенничества

Злоумышленники заставляют владельцев карт снимать средства со своих счетов, а уже позже через банкомат производится перевод денег мошенникам. Данный способ является самым распространенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиянам перечислили самые распространенные способы мошенничества

Газета.Ru03:58
ФедералПресс

Эксперты рассказали, как мошенники заставляют переводить им деньги

ФедералПресс02:10
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Lenta.ru22:28
Российская газета

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Российская газета01:10
News.ru

Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

News.ru23:55
Профиль

Россиян предупредили о новых схемах «банковских мошенников»

Профиль01:17
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09

Кипрский председатель парламента подал в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

Председатель палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силлурис подал в отставку после скандала с «золотыми паспортами», сообщает Кипрское информационное агентство (CNA) со ссылкой на заявление чиновника.
Octagon.Media06:14

Снижение распространения коронавируса зимой спрогнозировали ученые

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик Российский академии наук (РАН) Виталий Зверев считает, что с наступлением зимы распространение коронавируса в России начнет снижаться.
Live2407:16

Лукашенко заявил, что учения в Белоруссии «образумили» внешние силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики "образумили" внешние силы, которые поняли, что у Минска есть "хороший кулак" и он может ответить.
РИА Новости05:21

Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП водителя

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в спровоцированном артистом ДТП Виталию Захарову, передает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшего Сергея Аверцева.
Газета.Ru06:53