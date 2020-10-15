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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Банки предупреждают россиян о распространенных способах мошенничества

Злоумышленники заставляют владельцев карт снимать средства со своих счетов, а уже позже через банкомат производится перевод денег мошенникам. Данный способ является самым распространенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиянам перечислили самые распространенные способы мошенничества

Газета.Ru03:58
ФедералПресс

Эксперты рассказали, как мошенники заставляют переводить им деньги

ФедералПресс02:10
РИА Новости

Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

РИА Новости22:09
Российская газета

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Российская газета01:10
News.ru

Банки рассказали о самой популярной схеме кражи денег с карт

News.ru23:55
Профиль

Россиян предупредили о новых схемах «банковских мошенников»

Профиль01:17
Lenta.ru

Мошенники научились обворовывать россиян по-новому

Lenta.ru22:28

МИД: РФ считает невозможным дальнейшие консультации с Австралией и Голландией по MH17

Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе малайзийского Boeing MH17, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
МИД: РФ считает невозможным дальнейшие консультации с Австралией и Голландией по MH17
Газета.Ru05:18

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года
РБКвчера в 09:42

В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в публикации.
Lenta.ru05:01

«Роскосмос» назвал неопасной поломку системы подачи кислорода в российской части МКС

Выход из строя системы получения кислорода на МКС, произошедший вечером в среду, не представляет опасности для экипажа, сейчас на станции работает дублирующая система в американском сегменте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".
Интерфакс05:24

Над Антарктидой может произойти столкновение двух спутников

Внимание космических экспертов разных стран оказалось приковано к околоземной орбите после сообщений о том, что грядущей ночью над Антарктикой возможно столкновение двух космических обломков, несущихся навстречу друг другу.
Газета.Ru06:23

Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции

Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тыс. руб. В ЦОДД Москвы "Коммерсанту" объяснили добавление функции распознавания нарушителей самоизоляции тем, что "стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения".
РБК01:00

Собянин изменил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке

Согласно предписанию Собянина, в связи с пандемией московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
РБК05:45

Лавров заявил о возможном прекращении диалога между Россией и ЕС

Во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет вынуждена на время прекратить диалог с Евросоюзом, если там не понимают необходимости вести взаимоуважительный разговор.
НТВ13 октября в 11:19