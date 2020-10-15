Банки предупреждают россиян о распространенных способах мошенничества
Злоумышленники заставляют владельцев карт снимать средства со своих счетов, а уже позже через банкомат производится перевод денег мошенникам. Данный способ является самым распространенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.В источнике
С чего всё началось
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.
РИА Новости22:09
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