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Известия
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банкиры могут отказаться от кэшбэка из-за ограничения ставок эквайринга

Газета.Ru07:21
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10

Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Глава ВОЗ назвал COVID-19 одним из самых сложных вызовов для медицины

«Вспышка любой новой болезни создает новые проблемы, но с точки зрения логистики COVID-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались», — приводит пресс-служба ВОЗ слова Гебрейесуса.
Известия07:25

В Москве погиб поэт Борис Пастернак

Утром 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре в Москве обнаружили тело поэта Бориса Пастернака, родственника лауреата Нобелевской премии, писателя Бориса Пастернака.
Ридус04:32
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В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное дело07:03
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Интерфакс05:26
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Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Ляшко рассказал о необычном аксессуаре, который наденут на украинских учителей

В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителям разрешат преподавать без маски, однако преподаватели из «оранжевой» зоны должны будут носить защитные щитки.
Украина.ру06:44