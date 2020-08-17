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Известия
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банкиры могут отказаться от кэшбэка из-за ограничения ставок эквайринга

Газета.Ru07:21
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".
Новые Известия06:14
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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