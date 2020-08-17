Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Карточный фокус: сохранят ли банки кешбэк при ограничении эквайринга

News.ru12:40
Газета.Ru

Банкиры могут отказаться от кэшбэка из-за ограничения ставок эквайринга

Газета.Ru07:21
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01

В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
83

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru13:39
3

Пандемия. Саратовская полиция намерена усилить работу с населением

Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
Четвертая Власть11:42