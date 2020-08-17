Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
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Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.В источнике
С чего всё началось
Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах
Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
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