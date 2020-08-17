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Известия
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
66.ru

Банки готовятся обнулить кэшбэк за покупки в небольших магазинах

66.ru23:12
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10
Телеканал 360°

Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Телеканал 360°21:21
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Встреча советников «нормандской четверки» планируется 28 августа

Представитель Донецка в контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 28 августа, передает ТАСС.
Аргументы и Факты21:57

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
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