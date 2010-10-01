Финансы

REGNUMREGNUMЦБ заявил о снижении уязвимости банковского сектора в России

1 фото
По данным аналитиков Банка России, кредитование банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает всё большее распространение. Это в свою очередь способствует снижению уязвимости банковского сектора РФ к процентному риску.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ заявил о снижении уязвимости банковского сектора в России

REGNUMвчера в 07:38

Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъвчера в 17:17

В ЦБ рассказали о плюсах и рисках тренда по расширению кредитования юрлиц под плавающие ставки

Банки.рувчера в 10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Политика Сегодня вчера в 06:30
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости вчера в 14:59
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском вчера в 04:04
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 09 февраля в 07:59
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Утром в Астрахани пассажирский автобус въехал в рекламную конструкцию

Сегодня ранним утром пассажирский автобус, следовавший по маршруту №25, совершил столкновение с металлической опорой рекламной конструкции.
Волга вчера в 23:59
Авто

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
РИА Новости вчера в 19:19
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Политика

Зеленский намерен прекратить войну в Донбассе

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 21:04
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Происшествия

Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Российская газета 01:17
Происшествия

Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы

RT на русском вчера в 09:29
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
МИР 24 вчера в 12:17
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия

О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 23:52
Политика

Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
РИА Новости 01:29
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное