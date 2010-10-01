По данным аналитиков Банка России, кредитование банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает всё большее распространение. Это в свою очередь способствует снижению уязвимости банковского сектора РФ к процентному риску.

ЦБ заявил о снижении уязвимости банковского сектора в России

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