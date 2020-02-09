Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам В портфелях корпоративных кредитов российских банков заметно увеличился объем ссуд, проценты по которым привязаны к различным рыночным ставкам.
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Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам

Коммерсантъ17:17

Банк России снизил ключевую ставку до 6% - кредиты подешевеют

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Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку

РЕН ТВ07 февраля в 18:35

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

ИА БанкИнформСервис07 февраля в 05:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
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