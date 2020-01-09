Экономика
News.ruБанки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке
Ипотечный портфель к концу года перевалил за 7,3 трлн рублей, ставки финансовых организаций продолжали снижаться в течение всего года ввиду проводимой со стороны ЦБ РФ денежно-кредитной политики. При этом прогнозируется ещё одно уменьшение ключевой ставки в феврале-марте 2020 года.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй стал новый вид вируса.
Экономика
Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
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Январь в московских клиниках начался с дней открытых дверей
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Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.