Экономика

News.ruNews.ruБанки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке

Ипотечный портфель к концу года перевалил за 7,3 трлн рублей, ставки финансовых организаций продолжали снижаться в течение всего года ввиду проводимой со стороны ЦБ РФ денежно-кредитной политики. При этом прогнозируется ещё одно уменьшение ключевой ставки в феврале-марте 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке

News.ruвчера в 01:37

ЮниКредит Банк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру10:15

Строительство дома и ипотека станут комплексными продуктами

TatCenter02:05

Банк «Возрождение» понизил ипотечные ставки

БН.ру01:45

МИнБанк продлил действие сниженных ставок по кредитам до конца января

Плас05:02

МТС Банк идет на понижение ипотечных ставок

Единый банк01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Политика

Трамп заявил о «подозрениях» из-за крушения самолёта в Иране

RT на русском 13:04
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Футбол

Фернандо не вернется в «Спартак»

Sportbox.RU вчера в 13:07
Футбол

Швеция — Молдова 1:0 (2-й тайм)

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сыграет за сборную Швеции против Молдавии с первых минут, утверждает Svenskfootball.
Спорт-Экспресс 09:40
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Здоровье

В Сочи хирурги во второй раз спасли пациентку от ампутации

СочиСтрим 12:17
Политика

Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
РИА Новости 12:03
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
iReactor 12:40
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали

Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Uznayvse.ru 05:40
Политика

Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Газета.Ru 13:01
Политика

Протестующие захватили администрацию президента Абхазии

Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik. Митинг у здания администрации начался 9 января.
РБК 08:21
Кино

Новый трейлер «Хищных птиц» рассказал, почему героини стали командой

iReactor 12:09
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Армия и оружие

Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году

Комсомольская правда 01:45
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro

Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Профиль вчера в 02:15
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 03:14
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

REGNUM 00:57
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй стал новый вид вируса.
Страна Советов on-line 12:47
Экономика

Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии

Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
Интерфакс 09:09
Экономика

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
RT на русском 12:06
Здоровье

Январь в московских клиниках начался с дней открытых дверей

Все желающие москвичи в рамках проекта «Входите, открыто!» смогут посетить Дни открытых дверей.
MedikForum.ru 07 января в 18:56
Происшествия

СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым

БИЗНЕС Online 12:38
Шоу-бизнес

Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда

Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
ФАН 08:10
Политика

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
RT на русском 09:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное