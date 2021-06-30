Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

За последние полторы недели сразу несколько российских банков сообщили о повышении ставок по различным сберегательным продуктам в среднем на 0,05–1,1 п. п., следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs и банков.
Коммерсантъ
Совкомбанк сообщил о повышении ставок на 0,2 п. п. по закрытому промо-вкладу в рублях и по вкладу для зарплатных клиентов, а также на 0,1 п. п. по закрытому вкладу в долларах.
Коммерсантъ
Изменения коснулись всех регулярных вкладов банка.
ТАСС
Также "Почта банк" повысил ставки по вкладу с ИСЖ на 0,5 п. п., до 4,75% (базовая) и 6,75% (с надбавкой).
ТАСС

Подробнее о событии

Банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

Коммерсантъ00:34

Российские банки повысили ставки по вкладам

Говорит Москва00:29

«Российский инвестор к ETF готов»

Коммерсантъ Приложения17:00

Исследование: российские банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

ТАСС21:11
Показать все источники
Интересное

В США сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки: чтобы попасть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2.
RT на русскомвчера в 22:56

В NIH указали на продукты для молодости

Многие продукты по уходу за кожей рекламируют преимущества витамина Е. По данным Национального института здоровья (NIH), жирорастворимый витамин является мощным антиоксидантом, который защищает клетки тела человека от разрушительного воздействия таких вещей, как сигаретный дым, загрязнение воздуха и ультрафиолетовое излучение солнца.
Московский Комсомолец00:10

ТАСС: авиакомпании могут отменить 50% рейсов на курорты Кубани

Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации для экипажей, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.
RT на русскомвчера в 15:09