За последние полторы недели сразу несколько российских банков сообщили о повышении ставок по различным сберегательным продуктам в среднем на 0,05–1,1 п. п., следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs и банков.
Многие продукты по уходу за кожей рекламируют преимущества витамина Е. По данным Национального института здоровья (NIH), жирорастворимый витамин является мощным антиоксидантом, который защищает клетки тела человека от разрушительного воздействия таких вещей, как сигаретный дым, загрязнение воздуха и ультрафиолетовое излучение солнца.
Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации для экипажей, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.