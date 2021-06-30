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Экономика

Банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

Совкомбанк сообщил о повышении ставок на 0,2 п. п. по закрытому промо-вкладу в рублях и по вкладу для зарплатных клиентов, а также на 0,1 п. п. по закрытому вкладу в долларах.В источнике

С чего всё началось

Исследование: российские банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

Российские кредитные организации после очередного повышения ключевой ставки ЦБ продолжают улучшать доходность по сберегательным продуктам для населения. За последние полторы недели о повышении ставок по вкладам в среднем на 0,05-1,1 п. п. сообщили сразу несколько банков.
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