Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанки просят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предлагают ЦБ РФ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот вовремя не дал о себе знать. Об этом говорится в сборнике предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, передает РБК.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК11 июня в 00:00

Подробнее о событии

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ11 июня в 02:58

Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

Московский Комсомолец11 июня в 10:42

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБК11 июня в 06:51

«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Национальная служба новостей11 июня в 14:49

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru11 июня в 02:35

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС11 июня в 02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru11 июня в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
31
Происшествия

В Норильск доставили новые емкости для сбора нефтепродуктов

ТАСС 02:55
6
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
348
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
495
Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

REGNUM 01:23
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
6
Общество

От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
406
Наука

Гибкий датчик упростил мониторинг дыхания

Китайские ученые разработали компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания за счет разности температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
N+1 12 июня в 13:11
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
344
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
795
Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
1,4K
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru вчера в 09:19
4
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,3K
Экономика

Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины

ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Резервный Банк Австралии любыми средствами пытаются спасти финансовые системы своих стран, а заодно — и всю мировую.
РБК вчера в 03:42
11
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
647
Гаджеты

Новый портативный пеногенератор для мойки авто оценили в $42

Батарея получила поддержку зарядки мощностью 25 Вт, которая зарядит ее за 2,5 часа. Стоимость такого устройства составляет 42 доллара.
Tvoe-avto.com 12 июня в 08:46
Здоровье

За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 11 июня в 04:17
294
Киберспорт

Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
155
Происшествия

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
8
Здоровье

169 новых случаев коронавируса выявили в Челябинской области

169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Челябинской области за последние сутки, об этом 14 июня сообщили в региональном Минздраве.
АиФ Челябинск 02:31
Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
169
Космос

Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon

Lenta.ru 12 июня в 06:32
3
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец 12 июня в 12:03
206
Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил журналистов не трогать бывшую жену Ефремова

RuNews24.ru 03:00
19
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
144
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
7,3K
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
564
Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное