Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанки просят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предлагают ЦБ РФ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот вовремя не дал о себе знать. Об этом говорится в сборнике предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, передает РБК.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
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Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

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Lenta.ru вчера в 11:50
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

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REGNUM вчера в 10:30
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Общество

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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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НАБУ показало рекордную взятку в 6 млн долларов наличными

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Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

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Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

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