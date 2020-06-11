Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанки просят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предлагают ЦБ РФ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот вовремя не дал о себе знать. Об этом говорится в сборнике предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, передает РБК.
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
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Подробнее о событии

«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

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Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

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Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

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Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС11 июня в 02:35

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБК11 июня в 06:51
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Единоборства

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Киберспорт

Авторы Evil Genius 2: World Domination рассказали, как захватить мир

Игромания.ру вчера в 15:04
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Космос

Астрофизик Пол Саттер призвал человечество оставаться на Земле

Известный американский астрофизик Пол Саттер призвал человечество ради собственной безопасности не покидать пределы атмосферной оболочки Земли.
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Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

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Происшествия

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В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Армия и оружие

Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM вчера в 13:24
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми изменить планы отпусков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил граждан страны, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться.
Московский Комсомолец 12 июня в 12:03
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Здоровье

Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач

В одном среднем по размеру помидоре содержится треть суточной нормы витамина С, а также флавоноиды, ликопин, калий и бета-каротин.
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Охлобыстин попросил журналистов не трогать бывшую жену Ефремова

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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Политика

Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1

Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Общество

У главы Сургута выявили коронавирус

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
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Авто

Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 59 и превысило 3,5 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Общество

От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
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Общество

118 человек за сутки заболели коронавирусом в Саратовской области

Заболевшие находятся под меднаблюдением, их контактный круг установлен. На 13 июня в Саратовской области инфицированы уже 4480 человек.
Kursk.com вчера в 03:48
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