Экономика
Московский КомсомолецБанки просят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предлагают ЦБ РФ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот вовремя не дал о себе знать. Об этом говорится в сборнике предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, передает РБК.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК11 июня в 00:00
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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
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