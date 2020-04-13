Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы. Так банкиры быстрее оценят снижение доходов организаций и узнают о теневых заработках. Идея обсуждается в Национальном совете финансового рынка, после этого предложение будет представлено в Центробанк.

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

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