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News.ruNews.ruБанки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

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Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы. Так банкиры быстрее оценят снижение доходов организаций и узнают о теневых заработках. Идея обсуждается в Национальном совете финансового рынка, после этого предложение будет представлено в Центробанк.
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