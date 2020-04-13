Коронавирус
News.ruБанки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы. Так банкиры быстрее оценят снижение доходов организаций и узнают о теневых заработках. Идея обсуждается в Национальном совете финансового рынка, после этого предложение будет представлено в Центробанк.
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РБК: банки хотят проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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С понедельника у православных начинается Страстная неделя
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Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
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RuNews24.ru вчера в 12:53
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Popcake 10 апреля в 02:14
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Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
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Почему луч из черной дыры кажется в 20 раз быстрее света
В центре 3C 279 находится сверхмассивная черная дыра, которая примерно в миллиард раз массивнее Солнца.
Популярная механика 10 апреля в 11:55
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Isuzu VehiCross — оживший концепт-кар из девяностых годов, который выглядит футуристично даже сегодня.
Журнал Авто.ру вчера в 07:42
Общество
Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск
Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
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В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
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Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину
Газета.Ru вчера в 14:29
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
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Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
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На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Наука
Названы идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Учёные назвали идеальных животных для тестирования вакцин от коронавируса, сообщают "Известия".
Life.ru вчера в 21:59
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
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США испытают боевое лазерное оружие за пределами континентальной части страны
Установку отправили на испытания за пределы континентальной части Соединенных Штатов, и они продлятся в течение года.
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Борис Джонсон выписался из больницы
Руководитель кабмина находится в отличном настроении. О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля.
News.ru вчера в 08:34
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Газета.Ru вчера в 10:58
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
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Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука
Чита.Ру вчера в 20:14