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Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Газета.Ru

Банки протестируют новый способ списания средств

Газета.Ru02:32
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
Союзное Вече03:32
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В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 российском регионе, из заболевших 26,5 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни.
В России выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом
Комсомольская правда03:38

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профильвчера в 10:34
14

Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
391

В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса

По возрастным группам: От 18 до 30 – 6 От 30 до 50 – 7 От 50 до 60 – 3 От 60 до 70 – 11 От 70 до 80 – 3 По городам и районам: Казань – 15 Набережные Челны – 2 Азнакаевский – 1 Апастовский – 2 Арский – 1 Верхнеуслонский – 2 Высокогорский – 1 Заинский – 1 Зеленодольский – 2 Нижнекамский – 1 Новошешминский – 1 Нурлатский – 1 С начала года в Татарстане зарегистрировано 5902 случая заражения COVID-19.
Кайбицкие зори03:46
5

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Наши зубы и кости могут состоять из остатков сверхновых

Показания умирающей звезды помогли ученым понять, что происходит: реакции между выброшенными веществами и внешним газовым кольцом стали причиной очень высокой температуры и высокого давления, что привело к ядерной реакции, производящей кальций.
Машины и Механизмы7 августа в 08:45

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости04:03

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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