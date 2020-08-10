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Ведомости
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБК00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ru05:07
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новости03:09
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

РБК00:00
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАСС02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъ00:26
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Ведомости02:48

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
RT на русском04:41
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Президент РФС обсудил с Федуном возможное снятие «Спартака» с РПЛ

Глава РФС Александр Дюков созвонился с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном после скандального поединка стартового тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (2:2).
Евро-футбол.ру04:17

«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28