Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
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Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации.В источнике
С чего всё началось
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
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