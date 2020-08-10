Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАССвчера в 02:40
РБК

Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин

РБКвчера в 08:41
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ruвчера в 05:07
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новостивчера в 03:09
Царьград

Банки готовят списание с вашей карты: как «удобный сервис» в России может превратиться в кошмар

Царьградвчера в 12:14
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ruвчера в 01:54
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъвчера в 00:26

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБКвчера в 08:59
19

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Сенатор из США предупредил о возможных санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа 2020, 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.
REGNUM18:06
15

Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
15

Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
2

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
45